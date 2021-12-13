Українець створив незвичайний пікап "Запорожець" із деталей від "Жигулів"

У нього досить великий кліренс.

Український пенсіонер зібрав незвичайний транспортний засіб.

Про це повідомляє news-facts.

Не багато людей знають про те, що свого часу Запорізький автозавод дрібними партіями випускав вантажні модифікації "Запорожців". Вони називалися ЗАЗ-968МП. Незважаючи на оригінальне рішення, у вигляді вантажівки "Запорожець" мав багато недоліків. Мабуть, найбільшим серед них є дуже скромний розмір вантажної платформи.

Виробництво цих автомобілів давно припинилося, але іноді їх можна зустріти на дорогах. Багато в чому це нагорода ентузіастів, здатних побудувати заводське авто у своєму гаражі з підручних матеріалів. Одним із таких є пенсіонер , який проживає в селі Стольне Чернігівської області. На створення машини йому знадобилося близько десяти років.

news-facts.com

Цікаво, що у "Запорожці" від ЗАЗ практично нічого не залишилося. Українець обрізав кузов навпіл і подовжив передній міст, тоді як задній міст був запозичений у ІЖ-2715. 1.3-літровий мотор, стикований з коробкою передач від “Жигулів”, перемістився під капот у передню частину. Крім того, у автомобіля з’явилася масивна задня платформа з високими бортами, виготовленими з дерева.

Раніше в Мережі показали найпотужніший в світі "Запорожець", який має понад 4 тисячі кінських сил.