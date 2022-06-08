Українська армія отримала від Литви партії військових вантажівок та повнопривідних автомобілів

Військові ЗСУ отримали у своє розпорядження чергову транспортну допомогу від Литви.

Так, українська армія відтепер матиме ще більше військових вантажівок та повнопривідних автомобілів.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

За його словами, йдеться про десять вантажних військових автомобілів та аналогічну кількість повнопривідних автомобілів для розмінування територій. Крім того, у процесі передавання перебувають 20 БТР М113.

Постачання військової техніки анонсувалися 25 травня. Зазначимо, що країни Балтії виявилися найбільшими донорами України у війні проти Росії.

Раніше розповідалося про те, що Литва надасть Україні майже пів сотні одиниць військового транспорту.

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