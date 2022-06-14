Українське посвідчення водія адаптоване до документів ЄС: що це означає

Українське посвідчення водія адаптоване до документів ЄС: що це означає

Українські водійські права прирівняли до стандартів Європейського Союзу.

Так, наразі замість піктограм (наприклад, окуляри) на посвідченні водія розміщені коди, що теж використовуються в європейському водійському.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС у Facebook.

Окрім того, також у посвідченнях водія є відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78".

"Ми всі боремося за життя в європейській вільній Україні, де поважають вибір кожного, де захищені громадяни, де головне люди, де державні органи працюють на покращення життя кожного без винятків.

Тому якщо ви хочете мати європейський документ, обмінюйте своє старе посвідчення у сервісних центрах МВС", - йдеться в повідомленні.

Для обміну водійського посвідчення потрібні наступні документи:

паспорт;

копія ІПН;

старі водійські права.

Читайте також:

Водійські документи не відображаються в "Дії": автомобілістам розповіли, що потрібно робити

Отримати водійське посвідчення стане складніше: у МВС запровадили нові запитання для іспитів

Водійське посвідчення відтепер можна обміняти в міграційній службі