Українські автозаводи можуть знизити ціни на машини: що для цього потрібно

Українські автозаводи можуть знизити ціни на машини: що для цього потрібно

Існує багато складових.

В Україні вартість автомобілів може бути знижена.

Таку заяву на своїй сторінці в Facebook зробив голова ради Федерації роботодавців України (ФРУ) Дмитро Олійник.

Зазначається, що подібне може статися, якщо запровадять фіскальні стимули для промислових парків. Насамперед йдеться про розвиток закарпатського автомобільного кластеру, передає UBR.

Олійник наголосив на тому, що індустріальним паркам потрібні фіскальні стимули – відповідні законопроекти №5688 та 5689 очікують у парламенті другого читання. Також необхідно створити умови для розвитку кластерів в Україні, зокрема, Закарпатського автомобільного кластеру, який поєднує найбільших виробників автомобілів та комплектувальних у регіоні.

Податкові стимули для залучення інвестицій в індустріальні парки – це перший крок до побудови вигідних регуляторних умов та покращення конкурентоспроможності нашої країни, зазначає експерт.

За словами Олійника, індустріальний парк надає суттєві можливості для бізнесу у плані інвестицій, зменшуючи митне та податкове навантаження. Ця допомога суттєва у разі отримання достатньої кількості замовлень та зможе вплинути на зменшення вартості автомобіля, зауважив він.

Ці заходи, додає Олійник, також вимагають вирішення нагальних проблем, зокрема систематичної лібералізації імпорту вживаних автомобілів, нестабільності регуляторного середовища та відсутності стратегічного бачення розвитку галузі.

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