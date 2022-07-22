Українські АЗС після рішення НБУ змінили ціни на бензин та дизель

Як відомо, 21 липня Національний банк України на 25% підняв офіційний курс гривні до долара.

Від 9:00 21 липня 2022 року офіційний курс гривні до долара в Україні зафіксували на рівні 36,5686 грн/дол. До цього - від початку війни курс був зафіксованим на рівні 29,25 грн/дол.

На фоні цього АЗС й вирішили дещо скорегувати ціни на бензин та дизель. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95", передає Enkorr.

Зокрема, зростання в ціні зафіксовано в мережі Prime (35 АЗС). Там бензин марки "А-95" з покращеними показниками якості здорожчав на 4 грн й тепер коштує 52 грн/л , на дизельне пальне ціна виросла на 2 грн/л, до 55,00 грн/л .

На 5,5 і 6,5 грн/л, до 55 і 59 грн/л здорожчали бензин і ДП відповідно в рівненській мережі "Олас" (10 АЗС). В мережі "Катрал" ( 9 АЗС) ціна на бензин виросла до 60,99 грн/л (+6 грн/л), на ДП — до 58,99 грн/л (+3,99 грн/л).

На 4 грн/л, до 57,90 грн/л підняла ціну дизельного пального Chipo (56 АЗС). Крім того, на 1-2 грн/л в бік збільшення відкоригували ціни Mango (26 АЗС) й "Рур груп" (8 АЗС). В той же час найбільші мережі країни ціни не змінювали.

Фото: enkorr.ua

Додамо, від початку липня на українських АЗС спостерігалась тенденція зниження роздрібних цін на дизпальне. Зокрема, середня його ціна по країні за цей період зменшилась на 2 грн/л.

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