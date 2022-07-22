Українські АЗС після рішення НБУ змінили ціни на бензин та дизель

Низка мереж у п'ятницю, 22 липня, скорегували вартість двох видів пального.
Як відомо, 21 липня Національний банк України на 25% підняв офіційний курс гривні до долара.
Від 9:00 21 липня 2022 року офіційний курс гривні до долара в Україні зафіксували на рівні 36,5686 грн/дол. До цього - від початку війни курс був зафіксованим на рівні 29,25 грн/дол.
На фоні цього АЗС й вирішили дещо скорегувати ціни на бензин та дизель. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95", передає Enkorr.
Зокрема, зростання в ціні зафіксовано в мережі Prime (35 АЗС). Там бензин марки "А-95" з покращеними показниками якості здорожчав на 4 грн й тепер коштує 52 грн/л, на дизельне пальне ціна виросла на 2 грн/л, до 55,00 грн/л.
На 5,5 і 6,5 грн/л, до 55 і 59 грн/л здорожчали бензин і ДП відповідно в рівненській мережі "Олас" (10 АЗС). В мережі "Катрал" ( 9 АЗС) ціна на бензин виросла до 60,99 грн/л (+6 грн/л), на ДП — до 58,99 грн/л (+3,99 грн/л).
На 4 грн/л, до 57,90 грн/л підняла ціну дизельного пального Chipo (56 АЗС). Крім того, на 1-2 грн/л в бік збільшення відкоригували ціни Mango (26 АЗС) й "Рур груп" (8 АЗС). В той же час найбільші мережі країни ціни не змінювали.
Додамо, від початку липня на українських АЗС спостерігалась тенденція зниження роздрібних цін на дизпальне. Зокрема, середня його ціна по країні за цей період зменшилась на 2 грн/л.
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