Українські АЗС скорегували ціни автогазу: скільки наразі коштує ним заправитися

Його вартість показала падіння.

Українські мережі АЗС протягом тижня, від 28 травня до 4 червня , змінили ціни на автогаз.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr. Зазначається, що роздрібні мережі, що працюють в середньому і економ-сегментах знизили вартість скрапленого газу в межах 10-50 коп./л.

Так, автогаз в мережі AMIC, подешевшав на 20 коп./л, до 15,26 грн/л, в мережі ZOG - на 50 коп./л, до 14,99 грн/л. Такі мережі як Олас, Motto і Prime знизили ціни в середньому на 10-20 коп./л.

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На станціях "БРСМ-Нафта" у Вінницькій і Черкаській областях ціна автогазу знизилася на 50 коп./л і 20 коп./л відповідно, до 15,99 грн/л. Водночас в Черкаській - на 20 коп./л, в Дніпропетровській області ресур подорожчав на 10 коп./л, до 15,29 грн/л. В результаті середня роздрібна ціна ресурсу по мережі зменшилася на 8 коп./л, до 15,83 грн/л.

Середня вартість ЗВГ в Україні 4 червня склала 15,69 грн/л (-2 коп./л за тиждень).

enkorr.ua

Раніше розповідалося про те, що Мінекономіки опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, із урахуванням максимальної торговельної націнки, яка згідно з постановою уряду про держрегулювання цін повинна бути не більше 5 грн за літр на бензин і 7 грн за літр на дизельне паливо, гранична вартість бензину А-95 становить 29,92 грн за літр, що на 8 коп./літр вище ціни, встановленої на останню декаду травня. Гранична ціна ДП, своєю чергою, встановлена на рівні 27,91 грн за літр (+2 коп./літр).

Додамо, Кабмін дозволив АЗС підвищити вартість бензину та дизельного пального.

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