Українські АЗС скорегували ціни автогазу: за скільки наразі ним можна заправитися

Українські АЗС скорегували ціни автогазу: за скільки наразі ним можна заправитися

Блакитне пальне продовжує бити рекорди.

Низка українських АЗС протягом минулих вихідних, від 9 до 11 жовтня , змінили вартість автогазу.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr. Зазначається, що середня ціна блакитного пального продовжили бити рекорди, вона виросла на 17 коп./л і досягла 18,28 грн/л.

Вартість скрапленого газу в найбільшій консолідованої мережі групи "Приват" в середньому зросла на 43-50 коп./л, до 17,60-17,68 грн/л. SOCAR підняв ціни на 25 коп./л, до 18,98 грн/л.

Shell і "Автопорт" підняли ціни на 36 і 30 коп./л, до 18,34 і 18,80 грн/л відповідно. Такі мережі як "БРСМ-Нафта", Prime, "Овіс", "Кворум", BVS, Chipo, Mango і Motto підвищили ціни в межах 10-30 коп./л.

enkorr.ua

Зазначається, що на тлі зростання світових цін з початку липня скраплений газ в Україні істотно подорожчав. Так, від 1 липня до 11 жовтня середня вартість в гурті зросла на 4 грн/л, в роздробі - на 2,91 грн/л.

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Додамо, що Міністерство економіки України нещодавно опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 26,50 гривень за літр, для дизельного пального - 23,23 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зросла на 33 коп./літр та 64 коп./літр відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 31,50 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 30,23 грн/л.

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