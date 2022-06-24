Українські АЗС скорегували ціни на автогаз: скільки тепер коштує ним заправитися

Українські АЗС скорегували ціни на автогаз: скільки тепер коштує ним заправитися

Низка мереж протягом тижня, від 17 до 24 червня, змінили вартість блакитного пального.

Так, майже всі АЗС вирішили "скинути" ціну автогазу. Утім, одна мережа все ж підняла його вартість.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зменшилась на 60 копійок – до 41,85 грн/л .

Ресурс на станціях столичної мережі KLO здешевшав на 1 грн/л, до 41,99 грн/л. На 3 грн/л дешевшим став автогаз у дніпропетровській мережі "Нефтек" (до 42,99 грн/л). Мережа Shell та SOCAR знизили вартість продукту на 1,15 і 0,75 грн/л, до 41,89 і 41,23 грн/л відповідно. На 2,36 грн/л і 1,5 грн/л, до 41,84 грн/л і 42,39 грн/л знизили ціни Motto і Mango.

"БРСМ-Нафта", UPG, BVS, Chipo, "Авантаж 7" й VostokGaz зменшили ціни на 1,6-2 грн/л.

Фото: enkorr.ua

Як зазначається, зменшення роздрібних цін зумовлене збільшенням об’ємів постачання автогазу до України та збалансуванням попиту на нього. Зазначимо, наразі автогаз чи не єдиний вид пального, за яким немає черг на АЗС.

Нагадаємо, окремі мережі АЗС ще минулого тижня переглянули вартість автогазу в бік зменшення.

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