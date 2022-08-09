Українські АЗС скорегували ціни на автогаз: яка тепер його вартість

Низка мереж у середу, 9 серпня, знову зменшили ціни на блакитне пальне.

Так, середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС "Приват" ("Укрнафта", "Авіас" та інші) знизилася на 0,24-0,40 грн/л – до 26,85 грн/л .

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зокрема, на станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 0,31 грн/л і 0,08 грн/л, до 27,67 і 27,98 грн/л відповідно. Крім того, на 0,2-1,24 грн/л здешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", KLO, Chipo, "Нефтек", BVS та інших.

Слід зазначити, що наразі найдешевше газ реалізує столична мережа "Авантаж 7" — за 25,95 грн/л.

До вашої уваги зміни у вартості автогазу на українських АЗС:

Фото: enkorr.ua

Зниження ціни, як зазначають оператори, зумовлене профіцитом ресурсу на ринку через що ціна у гурті продемонструвала суттєве зниження. За даними "А-95", в липні було імпортовано 77 тис. т. автогазу, що на 8% більше ніж у червні.

Читайте також:

Заробляв 100 тис. грн за ніч: на Львівщині 19-річний хлопець придумав, як красти пальне з нафтопроводу (фото)

В Україні зменшилися ціни на бензин та дизельне пальне в гурті: яка ситуація з вартістю в регіонах

Водіям розповіли, чого очікувати з вартістю та наявністю пального до кінця літа в Україні: думка експертів