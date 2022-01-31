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Українські АЗС скорегували ціни на автогаз: за скільки ним тепер можна заправитися

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Українські АЗС скорегували ціни на автогаз: за скільки ним тепер можна заправитися

Деякі зменшили вартість.

Низка українських мереж АЗС протягом минулих вихідних, від 28 до 31 січня, змінили вартість автогазу.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зокрема, група знизила ціни в середньому на 9-10 коп./л, до 18,19–18,20 грн/л. Найбільше падіння цін у цій мережі зафіксовано у Чернігівській та Черкаській областях, де ресурс здешевшав на 35 коп./л та 30 коп./л, до 18,38 та 17,95 грн/л відповідно. У деяких інших регіонах продукт здешевшав на 10–35 коп./л.

У той же час такі мережі, як "БРСМ-Нафта" та Motto, підняли ціни в середньому на 4-6 коп./л, до 19,08 і 18,88 грн/л. З урахуванням знижки у розмірі 1 грн/л, яку пропонує "БРСМ", різниця у цінах цієї мережі та у мережі "Привата" становить близько 1 грн/л.

Також знизила ціни і мережа "Паралель". Автогаз у цій мережі здешевшав на 30 коп./л, до 19,65 грн/л.

Середня ціна автогазу 31 січня по Україні становила 18,93 грн/л (-3 коп./л до 28 січня).

© enkorr.ua
enkorr.ua

За даними Консалтингової групи "А-95", оптові ціни на скраплений газ почали дешевшати від початку січня. Так, у період від 5 до 28 січня ціна продукту в опті знизилася на 1 030 грн/т, до 28 870 грн/т. Крім того, минулого тижня ресурс на аукціонах державного "Укргазвидобування" здешевшав на 1 920 грн./т, до 26 072 грн/т.

Середня роздрібна ціна автогазу на рівні 19 грн/л утримувалася від кінця листопада минулого року.

Раніше розповідалося про те, що АЗС України змінили вартість бензину та дизельного пального.

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