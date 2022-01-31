Українські АЗС скорегували ціни на автогаз: за скільки ним тепер можна заправитися

Українські АЗС скорегували ціни на автогаз: за скільки ним тепер можна заправитися

Деякі зменшили вартість.

Низка українських мереж АЗС протягом минулих вихідних, від 28 до 31 січня , змінили вартість автогазу.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зокрема, група знизила ціни в середньому на 9-10 коп./л, до 18,19–18,20 грн/л. Найбільше падіння цін у цій мережі зафіксовано у Чернігівській та Черкаській областях, де ресурс здешевшав на 35 коп./л та 30 коп./л, до 18,38 та 17,95 грн/л відповідно. У деяких інших регіонах продукт здешевшав на 10–35 коп./л.

У той же час такі мережі, як "БРСМ-Нафта" та Motto, підняли ціни в середньому на 4-6 коп./л, до 19,08 і 18,88 грн/л. З урахуванням знижки у розмірі 1 грн/л, яку пропонує "БРСМ", різниця у цінах цієї мережі та у мережі "Привата" становить близько 1 грн/л.

Також знизила ціни і мережа "Паралель". Автогаз у цій мережі здешевшав на 30 коп./л, до 19,65 грн/л.

Середня ціна автогазу 31 січня по Україні становила 18,93 грн/л (-3 коп./л до 28 січня).

enkorr.ua

За даними Консалтингової групи "А-95", оптові ціни на скраплений газ почали дешевшати від початку січня. Так, у період від 5 до 28 січня ціна продукту в опті знизилася на 1 030 грн/т, до 28 870 грн/т. Крім того, минулого тижня ресурс на аукціонах державного "Укргазвидобування" здешевшав на 1 920 грн./т, до 26 072 грн/т.

Середня роздрібна ціна автогазу на рівні 19 грн/л утримувалася від кінця листопада минулого року.

Раніше розповідалося про те, що АЗС України змінили вартість бензину та дизельного пального.