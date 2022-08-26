Категорія
Авто
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українські АЗС скорегували ціни на автогаз: за скільки ним тепер можна заправитися

Дата публікації
Перегляди
2156
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українські АЗС скорегували ціни на автогаз: за скільки ним тепер можна заправитися

Фото: Associated Press

Мережі протягом тижня, від 19 до 26 серпня, змінили вартість блакитного пального в бік зменшення.

Так, середня ціна на скраплений газ за тиждень у мережах АЗС знизилася на 0,21 грн/л – до 26,19 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зокрема, на станціях AMIC і Shell автогаз здешевшав на 0,47 грн/л і 0,65 грн/л, до 25,05 і 25,82 грн/л відповідно. У мережі "Укрнафти" продукт здешевшав на 0,38 грн/л, до 25,30 грн/л, на станціях "Авіас" та інших мережах групи "Приват" — на 0,36 грн/л, до 25,39 грн/л.

Крім того, на 0,3-,1,5 грн/л здешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, "Нефтек", BVS та інших.

До вашої уваги зміни у вартості автогазу на всіх українських АЗС:

© enkorr.ua
Фото: enkorr.ua

Зниження ціни, як зазначають оператори, зумовлене профіцитом ресурсу на ринку через що ціна у гурті продемонструвала суттєве зниження.  За даними "А-95", в липні було імпортовано 77 тис. т. автогазу, що на 8% більше ніж у червні.

Читайте також:

У Кабміні заявили про подолання дефіциту пального

Україна за 3 місяці повністю перебудувала ринок пального і не залежить від Росії та Білорусі - експерт

Кубраков розповів, коли може бути повернений акциз на пальне

Повʼязані теми:

Наступна публікація