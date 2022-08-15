Українські АЗС скорегували ціни на автогаз: за скільки тепер ним можна заправитися

Так, середня ціна на автогаз в Україні впала на 31 коп./літр - до 26,68 грн/літр .

Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" із посиланням на дані оперативного моніторингу ринку, передає Enkorr.

Зазначається, що такі мережі, як OKKO та WOG скорегували вартість блакитного пального на 28 та 50 коп./літр, до 26,92 та 26,96 грн/літр відповідно. Також, як і WOG, на 50 коп./літр зменшили ціни: "Нефтек" (26,99 грн/літр) та BVS (27,79 грн/літр).

Найбільше "скинула" на автогаз "Укрнафта" (-0,65 - до 26,22 грн/літр). Незмінною залишилася вартість цього виду пального на KLO (25,63 грн/літр), "Укргазвидобуванні" (27 грн/літр), UPG (26,27 грн/літр), "Авантаж 7" (24,55 грн/літр) та Mango (26,17).

До вашої уваги зміни у вартості автогазу на всіх українських АЗС:

Фото: enkorr.ua

Зниження ціни, як зазначають оператори, зумовлене профіцитом ресурсу на ринку через що ціна у гурті продемонструвала суттєве зниження. За даними "А-95", в липні було імпортовано 77 тис. т. автогазу, що на 8% більше ніж у червні.

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