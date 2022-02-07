Українські АЗС скорегували ціни на бензин та дизельне пальне

Подорожчання сталося суттєве.

Низка українських мереж АЗС протягом минулих вихідних, від 4 до 7 лютого , змінили вартість бензину та дизельного пального.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що роздрібні мережі АЗС підвищили вартість пального в межах 0,2-1,6 грн/л.

На станціях мережі БРСМ-Нафта бензин подорожчав на 45 коп./л: бензин А-92 - до 31,53 грн/л, бензин А-95 - до 32,53 грн/л. Ціна ДП зросла на 0,55 грн/л, до 31,53 грн/л. Дизельне пальне у мережі SOCAR подорожчало на 1 грн/л, до 36,98 грн/л.

На Prime усі види пального подорожчали на 50 коп./л. Так, ціна на А-92 збільшилася до 32,50 грн/л, А-95 — до 33,50 грн/л, на ДП — до 32,00 грн/л. "Укр-Петроль", Chipo, "Авантаж 7" підвищили ціни на бензин та дизельне пальне на 1 грн/л. На "Овіс" все пальне подорожчало на 1,5 грн/л.

Мережі AMIC, KLO, Motto, "Нафта" та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,2-1,6 грн/літр.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 30,84 гривні за літр, для дизельного пального - 28,30 гривень за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 1,59 грн/літр - для бензину та на 1,46 грн/літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 35,84 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 35,30 грн/л.