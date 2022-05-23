Українські АЗС скорегували ціни на бензин та дизельне пальне

Мережі у період від 20 до 23 травня істотно змінили вартість цих видів пального.

Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" із посиланням на дані щоденного цінового моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів, передає Enkorr.

Так, найбільша консолідована мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та ін. – загалом 1 540 станцій) підняла ціни на бензин і дизельне пальне на 6-12,70 грн/л. Зокрема, бензин марки А-95 здорожчав до 50 грн/л, А-95+ – до 50,50 грн/л і ДП – до 57 грн/л.

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Зазначається, що на Shell бензини марок "А-95" і "А-95+" здорожчали на 11,13 і 10,14 грн/л, до 50,99 грн/л і 52 00 грн/л відповідно. Дизельне пальне у цій мережі здорожчало на 14,68 грн/л, до 56,99 грн/л.

SOCAR встановила ціну на дизпальне на рівні 56,99 грн/л (+1 грн/л).

Фото: enkorr.ua

Нагадаємо, в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.