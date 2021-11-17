Українські АЗС скорегували вартість автогазу: скільки тепер ним коштує заправитися

Ціна на блакитне пальне продовжує зростати.

Українські мережі АЗС у середу, 17 листопада , змінили вартість автогазу.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зокрема, на АЗС OKKО та WOG вартість автогазу зросла в середньому на 20 та 2 коп./л, до 19,49 грн/л та 19,38 грн/л. Автогаз на станціях "Паралель" подорожчав на 24 коп./л, до 19,49 грн/л.

ЗВГ на станціях операторів KLO та "Авантаж 7" подорожчав у середньому на 11 та 10 коп./л, до 19,24 до грн/л та 18,15 грн/л відповідно. Такі мережі як SUNOIL, Prime, Mango та інші підняли ціни на 10-30 коп./літр.

Зазначається, що середня ціна блакитного пального в Україні тепер ставновить 18,81 грн/л (+4 коп./л).

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 28,18 гривень за літр, для дизельного пального - 24,55 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зменшилася на 0,22 коп./літр - для бензину та на 0,35 коп./літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 33,18 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 31,55 грн/л.

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