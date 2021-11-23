Українські АЗС скорегували вартість автогазу: скільки тепер ним коштує заправитися

Він перетнув позначку в 19 грн/літр.

Низка українських АЗС у вівторок, 23 листопада , змінили ціни на автогаз.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що середня вартість блакитного пального зросла на 5-20 коп./літр. Зокрема, автогаз у мережі AMIC подорожчав на 18 коп./л, до 18,94 грн/л, у мережі "Паралель" – на 10 коп./л, до 19,69 грн/л.

Chipo підняла ціни в середньому на 22 коп./л, до 19,11 грн/л. Такі мережі як "Автотранс", "Кворум", BVS та "Овіс" збільшили вартість на 5-20 коп./л.

Середня вартість ЗВГ в Україні 23 листопада становила 19,03 грн/л (+2 коп./л до 22 листопада).

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 28,18 гривень за літр, для дизельного пального - 24,55 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зменшилася на 0,22 коп./літр - для бензину та на 0,35 коп./літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 33,18 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 31,55 грн/л.

Раніше розповідалося про те, що в Україні може суттєво здорожчати автогаз.