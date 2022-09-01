Українські АЗС скорегували вартість автогазу: скільки тепер ним коштує заправитися

Так, середня ціна на скраплений газ за місяць (від 1 серпня до 1 вересня ) у мережах АЗС знизилася на 2,89 грн/л, або на 9,98%, – від 28,97 грн/л до 26,09.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зокрема, на станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 2,28 грн/л і 2,38 грн/л, до 26,92 і 26,86 грн/л відповідно. На станціях групи "Приват" автогаз здешевшав на 3,43-4,00 грн/л і тепер коштує 25,08-25,18 грн/л.

На своїх АЗС мережа "Авантаж 7" виставила на стелу 23,95 грн/л (-3,00 грн/л до 1 серпня). На станціях KLO і SOCAR продукт здешевшав на 3,14 і 4,00 грн/л, до 25,63 і 26,48 грн/л відповідно. Крім того, на 1,34-6,00 грн/л здешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, "Нефтек", BVS, "Овіс" та інших.

Найменше втратив у ціні скраплений газ на заправних станціях VostokGaz (-1,34 грн/л), до 26,85 грн/л, найбільше здешевшав – у мережі Prime (-6 грн), до 27,00 грн/л.

До вашої уваги зміни у вартості автогазу на всіх українських АЗС:

Фото: enkorr.ua

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