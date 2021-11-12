Українські АЗС скорегували вартість автогазу: за скільки ним тепер можна заправитися

Українські АЗС скорегували вартість автогазу: за скільки ним тепер можна заправитися

Цінники підняли все популярні мережі.

Низка українських АЗС протягом тижня, від 5 до 12 листопада , змінили ціни на автогаз.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС зросла на 29 коп./л, до 18,74 грн/л.

Зокрема, на АЗС OKKО й WOG вартість автогазу зросла в середньому на 30 коп./л, до 19,29 грн/л і 19,28 грн/л. Автогаз на станціях SOCAR подорожчав на 50 коп./л, до 19,48 грн/л. Консолідована мережа АЗС "Привата", яка має найбільшу кількість газових модулів, підвищила ціни в середньому на 50 коп./л, до 18,17-18,18 грн/л.

ЗВГ на станціях операторів "БРСМ-Нафта" й Motto здорожчав у середньому на 30 і 20 коп./л, до 18,90 до грн/л і 18,85 грн/л відповідно. KLO й "Авантаж 7" підняли ціни на 28 коп./л і 50 коп./л, до 19,13 грн/л і 18,05 грн/л.

Такі мережі як "Паралель", AMIC, BVS, Marshal, "Автотранс" та інші підняли ціни на 10-40 коп./л.

enkorr.ua

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