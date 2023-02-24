Українські АЗС скорегували вартість автогазу: за скільки тепер ним можна заправитися

Мережі у п'ятницю, 24 лютого, змінили вартість блакитного пального в бік зменшення.

Так, середня ціна на автогаз в Україні впала на 65 коп./літр - до 24,21 грн/літр.

Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" із посиланням на дані оперативного моніторингу ринку, передає Enkorr.

Зазначається, що такі мережі, як OKKO та WOG скорегували вартість блакитного пального на 41 та 45 коп./літр, до 25,34 та 25,19 грн/літр відповідно. На 1 грн/літр зменшили ціни: "Нефтек" (23,99 грн/літр), BVS на 59 коп./літр (25,49 грн/літр).

Найбільше "скинула" на автогаз "Укрнафта" (-1,10 - до 23,05 грн/літр). Незмінною залишилася вартість цього виду пального на KLO (23,09 грн/літр), ZOG (24,50 грн/літр), UPG (24,18 грн/літр), VST (23,50 грн/літр) та "Фактор" (22,90).

До вашої уваги зміни у вартості автогазу на всіх українських АЗС:

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