Українські АЗС скорегували вартість бензину та дизельного пального

Заправитися стає все дорожче.

Низка українських мереж АЗС у вівторок, 5 жовтня , змінили ціни на бензин та дизельне пальне.

Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів, передає Enkorr.

Зокрема, на зміну граничних цін відреагувала мережу Shell. Компанія підняла ціну на всі види палива на 33-64 коп./л: бензин марки А-92 подорожчав до 30,89 грн/л, А-95 - до 31,50 грн/л, ДП - до 30,23 грн/л.

У мережі UPG бензин А-92 подорожчав до 29,90 грн/л (+30 коп./л), А-95 - до 30,60 грн/л (+30 коп./л) і ДП - до 27,70 грн/л (+40 коп./л).

Такі мережі як AMIC, SOCAR, "БРСМ-Нафта", "Укр-Петроль", "Катрал", Mango, Motto і інші підняли ціни на пальне в межах 10-80 коп./л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України нещодавно опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 26,50 гривень за літр, для дизельного пального - 23,23 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зросла на 33 коп./літр та 64 коп./літр відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 31,50 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 30,23 грн/л.

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