Українські АЗС скорегували вартість бензину та дизельного пального

Мережі продовжують зменшувати їхні ціни.

Низка українських АЗС у вівторок, 7 грудня , змінили вартість бензину та дизельного пального.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що мережі, які працюють в економ- та середньому сегментах, у період від 6 до 7 грудня знизили вартість бензину та ДП у межах 0,1-1,2 грн/л.

На станціях мережі Prime бензин марки А-92 подешевшав на 70 коп./л - до 30,00 грн/л, бензин А-95 — на 1,2 грн/л, до 30,50 грн/л.

У мережі KLO ціни на бензин знизилися на 20-30 коп./л: бензин марки А-92 подешевшав до 29,99 грн/л, А-95 - до 30,39 грн/л. Водночас ДП подешевшало на 80 коп./л - до 28,99 грн/л. Мережа "Фактор" знизила ціни на всі види пального на 50 коп./л.

На 26 коп./л - до 29,36 грн/л, подешевшало дизпальне у мережі Chipo.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 25,88 гривні за літр, для дизельного пального - 23,27 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зменшилася на 1,27 грн/літр - для бензину та на 0,56 коп./літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 30,88 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 30,27 грн/л.

Читайте також:

Водіям розповіли, на скільки зростає споживання пального в авто взимку

Експерт розповів, чого очікувати від цін на дизельне пальне найближчим часом