Українські АЗС скорегували вартість бензину та дизельного пального

Тенденція зростання триває.

Низка українських мереж АЗС у вівторок, 18 січня , змінили ціни на бензин та дизельне пальне.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що їхня ціна знову зросла. Цього разу середнє підвищення становить від 0,1 до 0,6 грн/літр.

Так, на станціях мережі БРСМ-Нафта бензин подорожчав на 27 коп./л: бензин А-92 - до 28,85 грн/л, бензин А-95 - до 30,85 грн/л. Ціна ДП зросла на 0,20 грн/л - до 29,46 грн/л.

На заправках "Укргазвидобування" бензин та ДП подорожчали на 50 коп./л. Так, ціна на А-92 збільшилася до 31,10 грн/л, А-95 — до 31,90 грн/л, на ДП — до 31,19 грн/л.

У мережі "Фактор" на 20 коп./л зросли ціни на бензин і на 60 коп./л — дизпальне.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 27,92 гривні за літр, для дизельного пального - 25,16 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 95 коп./літр - для бензину та на 1,34 грн/літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 32,92 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 32,16 грн/л.

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