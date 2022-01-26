Українські АЗС скорегували вартість бензину та дизельного пального

Ціни продовжують лізти вгору.

Низка українських мереж АЗС у середу, 26 січня , змінили вартість бензину та дизельного пального.

Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95", посилаючись на власний ціновий моніторинг ринку, передає Enkorr.

Зазначається, що найбільша консолідована мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та інші – всього 1 540 станцій) підвищила ціни на бензин та дизельне паливо на 1 грн/л.

Зокрема, у мережі ANP бензин марки А-92 подорожчав до 30,95 грн/л, А-95 – до 31,95 грн/л та ДП – до 31,00 грн/л. На станціях "Укрнафти" ціни на "двійку" зросли до 31 грн/л, на "п'ятірку" та дизпальне — до 32,00 та 31,00 грн/л.

На станціях мережі BVS бензин подорожчав на 1,4 грн/л: бензин А-92 – до 33,19 грн/л, бензин А-95 – до 33,69 грн/л. Ціна ДП зросла на 1,5 грн/л до 33,09 грн/л. Пальне у мережі Shell подорожчало на 0,21-0,44 грн/л.

Мережі БРСМ-Нафта, Prime, Авантаж 7, Marshal, UPG, Motto та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,3-0,7 грн/л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 29,25 гривні за літр, для дизельного пального - 26,84 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 1,33 грн/літр - для бензину та на 1,68 грн/літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 34,25 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 33,84 грн/л.