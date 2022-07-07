Українські АЗС скорегували вартість усіх видів пального: скільки тепер коштує ними заправитися

Останнім часом ситуація з чергами на купівлю пального почала сгасати, проте дефіцит усе ще залишається.

Утім, АЗС вже почали зменшувати вартість, адже пальне починає з'являтися в них у достатній кількості. Про те, як змінилися ціни в мережах, повідомляє Auto.RIA.

Фото: auto.ria.com

Фото: auto.ria.com

Як раніше зазначали в "А-95", ситуація на українському ринку пального з кожним тижнем поліпшується, про що свідчить зниження цін у гуртовому сегменті ринку. Так, наприкінці минулого тижня бензин у гурті в середньому по Україні можна було придбати за 50 грн/л, а ДП – за 52 грн/л.

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану". Одним із тимчасових податкових послаблень є скасування акцизу на пальне і зниження ставки ПДВ з 20% до 7%. Це дало змогу зменшити ціни на пальне на 12-13 грн/л.

Додамо, що в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.