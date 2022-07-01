Українські АЗС суттєво знизили вартість автогазу: скільки тепер коштує ним заправитися

Низка мереж протягом червня скорегували ціни на блакитне пальне в бік зменшення.

Так, середня ціна на скраплений газ за місяць (від 1 червня до 1 липня) у мережах АЗС знизилася на 1,99 грн/л – до 39,40 грн/л .

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зокрема, на станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 4,01 грн/л і 4,00 грн/л, до 37,99 і 37,98 грн/л відповідно. За підсумком місяця незмінною залишилась ціна в консолідованій мережі "Привату". На її станціях автогаз коштує 39,91-39,95 грн/л.

На своїх АЗС мережа "Авантаж 7" виставила на стелу 37,95 грн/л (-4,00 грн/л - до 1 червня). На станціях KLO і SOCAR продукт здешевшав на 5,20 і 2,00 грн/л, до 37,79 і 39,98 грн/л відповідно.

Крім того, на 2,00-5,00 грн/л здешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, "Нефтек", BVS та інших.

До вашої уваги зміна роздрібних цін на АЗС від 1 червня до 1 липня, грн/л:

Фото: enkorr.ua

Як зазначили в "А-95", зменшення роздрібних цін зумовлено збільшенням обсягів постачання автогазу в Україну й збалансуванням попиту на нього. Зазначимо, наразі автогаз чи не єдиний вид пального, за яким на АЗС немає черг. Так, за місяць середня вартість гуртових партій СВГ на умовах самовивозу зменшилася приблизно на 20%, з 67 тис. грн/т до 55 тис. грн/т.

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