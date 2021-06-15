Українські АЗС зменшили ціни автогазу: скільки наразі коштує ним заправитися

Вартість блакитного пального впала від 10 до 50 коп./літр.

Низка українських мереж АЗС у вівторок, 15 червня , скорегували ціни автогазу.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що заправитися блакитним пальним стало дешевше, адже його вартість зменшилася від 10 до 50 коп./літр.

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Так, консолідована мережа АЗС "Приват", що володіє найбільшою кількістю газових модулів, знизила ціни в середньому на 7-10 коп./л, до 14,92 грн/л. Найбільше падіння цін у цій мережі зафіксовано в Миколаївській області, де ресурс здешевшав на 50 коп./л, до 14,95 грн/л. У деяких інших регіонах продукт здешевшав на 5-40 коп./л.

Автогаз у мережі UPG здешевшав на 30 коп./л, до 15,65 грн/л, в мережі KLO – на 50 коп./л, до 15,69 грн/л. Такі мережі як "БРСМ-Нафта", BVS, Chipo, Mango і "Татнафта-АЗС-Україна" знизили ціни в середньому на 15-20 коп./л.

Середня вартість СВГ в Україні 15 червня склала 15,61 грн/л (-5 коп./л за добу).

enkorr.ua

Додамо, що Кабмін зовсім нещодавно ухвалив держрегулювання цін на пальне. Зокрема, були ухвалені зміни урядової постанови №1236 від 9 грудня 2020 року. У зв'язку з цим, низка АЗС ухвалили рішення припинити продаж преміального пального.

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