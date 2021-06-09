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Українські АЗС зменшили вартість бензину та дизельного пального: скільки наразі коштує ними заправитися

Українські АЗС зменшили вартість бензину та дизельного пального: скільки наразі коштує ними заправитися

pixabay.com/IADE-Michoko

Автогаз також трох впав.

Українські мережі АЗС у середу, 9 червня, зменшили ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95", передає РБК-Україна.

Так, за даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 28,19 гривень за літр (-0,01 гривень), на бензин А-95 - 28,97 гривень за літр (-0,01 гривень), на дизельне пальне - 27,34 гривень за літр (-0,02 гривень), на автогаз - 15,68 гривень за літр (-0,01 гривень).

До вашої уваги середні ціни за провідними операторами.

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Раніше розповідалося про те, що Мінекономіки опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, із урахуванням максимальної торговельної націнки, яка згідно з постановою уряду про держрегулювання цін повинна бути не більше 5 грн за літр на бензин і 7 грн за літр на дизельне паливо, гранична вартість бензину А-95 становить 29,92 грн за літрщо на 8 коп./літр вище ціни, встановленої на останню декаду травня. Гранична ціна ДП, своєю чергою, встановлена на рівні 27,91 грн за літр (+2 коп./літр).

Додамо, Кабмін дозволив АЗС підвищити вартість бензину та дизельного пального.