Українські АЗС зменшили вартість бензину та дизельного пального: скільки наразі коштує ними заправитися

Автогаз також трох впав.

Українські мережі АЗС у середу, 9 червня , зменшили ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95", передає РБК-Україна.

Так, за даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 28,19 гривень за літр (-0,01 гривень), на бензин А-95 - 28,97 гривень за літр (-0,01 гривень), на дизельне пальне - 27,34 гривень за літр (-0,02 гривень), на автогаз - 15,68 гривень за літр (-0,01 гривень).

До вашої уваги середні ціни за провідними операторами.

minfin.com.ua

Раніше розповідалося про те, що Мінекономіки опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, із урахуванням максимальної торговельної націнки, яка згідно з постановою уряду про держрегулювання цін повинна бути не більше 5 грн за літр на бензин і 7 грн за літр на дизельне паливо, гранична вартість бензину А-95 становить 29,92 грн за літр, що на 8 коп./літр вище ціни, встановленої на останню декаду травня. Гранична ціна ДП, своєю чергою, встановлена на рівні 27,91 грн за літр (+2 коп./літр).

Додамо, Кабмін дозволив АЗС підвищити вартість бензину та дизельного пального.

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