Українські АЗС змінили ціни на автогаз: скільки тепер коштує ним заправитися

Так, середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зменшилася від 19 до 20 липня на 0,78 грн/л – до 30,96 грн/л .

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зокрема продукт у мережі WOG здешевшав на 1,80 грн/л, до 31,39 грн/л. На 1,3 грн/л зменшила ціни столична мережа KLO, на 0,75 грн/л – SOCAR. На 1 грн/л, до 30,67 і 29,59 грн/л автогаз здешевшав у мережах AMIC і Mango відповідно.

На 0,2-2 грн/л знизили ціни ОККО, "Приват", Shell, BVS, "Автотранс", "Авантаж 7", Chipo та інші мережі.

До вашої уваги зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС:

Фото: enkorr.ua

Як зазначили в "А-95", зменшення роздрібних цін зумовлено збільшенням обсягів постачання автогазу в Україну й збалансуванням попиту на нього. Нагадаємо, від початку червня середня вартість гуртових партій ЗВГ на умовах самовивозу зменшилася більше ніж 20%, з 67 тис. грн/т до 54 тис. грн/т.

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