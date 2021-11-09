Українські АЗС змінили ціни на автогаз: за скільки наразі ним можна заправитися

Українські АЗС змінили ціни на автогаз: за скільки наразі ним можна заправитися

Блакитне пальне продовжує бити рекорди.

Українські мережі АЗС у вівторок, 9 листопада , скорегували вартість автогазу.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Так, на АЗС SOCAR та "Паралель" вартість автогазу зросла в середньому на 40 і 20 коп./л, до 19,48 грн/л та 19,49 грн/л відповідно.

Продукт на станціях "Укранафти" додав 28 коп./л та становив 17,96 грн/л. Водночас на інших станціях, які також входять до консолідованої мережі групи "Приват", — "Авіас", ANP та ін. — ціна автогазу залишилася на колишньому рівні 17,67 грн/л.

Автогаз на Marshal подорожчав на 20 коп./л до 18,00 грн/л. Мережа "Авантаж" підвищила ціну ресурсу на 10 коп./л, до 17,95 грн/л у Вінницькій та Хмельницькій областях, а у Київському регіоні на 10 коп./л знизила ціну (17,75 грн/л).

Такі мережі як "БРСМ-Нафта", Овіс, Катрал, Chipo, Motto та інші підняли ціни на 5-15 коп./літр.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 28,40 гривень за літр, для дизельного пального - 24,90 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зросла на 0,20 коп./літр - для бензину та зменшилася на 0,17 коп./літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 33,40 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 31,90 грн/л.

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