Українські АЗС змінили ціни на автогаз: за скільки тепер ним можна заправитися

Блакитне пальне перетнуло межу в 19 грн/літр.

Низка українських мереж АЗС за минулі вихідні, від 19 до 22 листопада , скорегували вартість автогазу.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що середня ціна блакитного пального подорожчала на ще 11 коп./літр та досягла 19 грн/літр.

Зокрема, на АЗС WOG вартість автогазу зросла в середньому на 10 коп./л до 19,68 грн/л, на SOCAR — на 20 коп./л, до 19,58 грн/л. Автогаз на станціях AMIC подорожчав на 16 коп./л до 18,77 грн/л.

Консолідована мережа АЗС "Привата", яка має найбільшу кількість газових модулів, підвищила ціни в середньому на 15-16 коп./л, до 18,32-18,33 грн/л. На станціях мережі Shell ресурс додав 8 коп./л (до 18,97 грн/л).

ЗВГ на станціях операторів "БРСМ-Нафта" та Motto подорожчав у середньому на 33 та 19 коп./л, до 19,30 до грн/л та 19,24 грн/л відповідно. Такі мережі як "Авантаж 7", KLO, Prime, Фактор, "Автотранс", Chipo, BVS, ZOG та інші підняли ціни на 10-40 коп./літр.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 28,18 гривень за літр, для дизельного пального - 24,55 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зменшилася на 0,22 коп./літр - для бензину та на 0,35 коп./літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 33,18 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 31,55 грн/л.

Раніше розповідалося про те, що в Україні може суттєво здорожчати автогаз.