Українські АЗС змінили ціни на бензин та дизель: яка тепер їхня вартість

Українські АЗС змінили ціни на бензин та дизель: яка тепер їхня вартість

Низка мереж, від 4 до 5 липня, скорегували варість цих двох видів пального.

Зазначимо, що зміни в цінах відбулися лише на п'яти мережах.

Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" із посиланням на дані оперативного моніторингу ринку, передає Enkorr.

Зокрема, в запорізькій мережі ZOG бензин марки А-95 з покращеними показниками якості й дизельне пальне здешевшали на 8 грн/л, до 55,00 грн/л і 57 грн/л відповідно. Мережа Prime знизила вартість цих продуктів на 1 грн/л, до 53,00 грн/л за бензин і до 57 грн/л – за дизпальне.

На 6-7 грн/л у бік зменшення переглянула ціни на пальне й дніпропетровська мережа VostokGaz. На станціях Chipo й Mango ціни на пальне опустилися на 0,5-2,5 грн/л.

До вашої уваги динаміка роздрібних цін у мережах АЗС від 1 до 5 липня, грн/л:

Фото: enkorr.ua

Як раніше зазначали в "А-95", ситуація на українському ринку пального з кожним тижнем поліпшується, про що свідчить зниження цін у гуртовому сегменті ринку. Так, наприкінці минулого тижня бензин у гурті в середньому по Україні можна було придбати за 50 грн/л, а ДП – за 52 грн/л.

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану". Одним із тимчасових податкових послаблень є скасування акцизу на пальне і зниження ставки ПДВ з 20% до 7%. Це дало змогу зменшити ціни на пальне на 12-13 грн/л.

Додамо, що в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.