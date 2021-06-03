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Українські АЗС змінили ціни на бензин та дизельне пальне

Українські АЗС змінили ціни на бензин та дизельне пальне

УНІАН

Вартість автогазу також скорегували.

Українські мережі АЗС протягом минулого дня (2 червня, прим.) скорегували ціни бензину та дизельного пального.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95", передає РБК-Україна.

Так, за даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 28,17 гривень за літр (0,00 гривень), на бензин А-95 - 28,95 гривень за літр (+0,02 гривень), на дизельне пальне - 27,34 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз - 15,71 гривень за літр (-0,01 гривень).

Щодо вартості бензину за окремими операторами, то тут варто відзначити підняття на 8 коп./літр таких мереж, як: WOG, OKKO, Amic та Shell. KLO, своєю чергою, зменшило ціну на 15 коп./літр, а "Нефтек" скинув одразу 2 грн/літр.

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Раніше розповідалося про те, що Мінекономіки опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, із урахуванням максимальної торговельної націнки, яка згідно з постановою уряду про держрегулювання цін повинна бути не більше 5 грн за літр на бензин і 7 грн за літр на дизельне паливо, гранична вартість бензину А-95 становить 29,92 грн за літрщо на 8 коп./літр вище ціни, встановленої на останню декаду травня. Гранична ціна ДП, своєю чергою, встановлена на рівні 27,91 грн за літр (+2 коп./літр).

Додамо, Кабмін дозволив АЗС підвищити вартість бензину та дизельного пального.