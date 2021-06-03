Українські АЗС змінили ціни на бензин та дизельне пальне

Вартість автогазу також скорегували.

Українські мережі АЗС протягом минулого дня ( 2 червня , прим.) скорегували ціни бензину та дизельного пального.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95", передає РБК-Україна.

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Так, за даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 28,17 гривень за літр (0,00 гривень), на бензин А-95 - 28,95 гривень за літр (+0,02 гривень), на дизельне пальне - 27,34 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз - 15,71 гривень за літр (-0,01 гривень).

Щодо вартості бензину за окремими операторами, то тут варто відзначити підняття на 8 коп./літр таких мереж, як: WOG, OKKO, Amic та Shell. KLO, своєю чергою, зменшило ціну на 15 коп./літр, а "Нефтек" скинув одразу 2 грн/літр.

Раніше розповідалося про те, що Мінекономіки опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, із урахуванням максимальної торговельної націнки, яка згідно з постановою уряду про держрегулювання цін повинна бути не більше 5 грн за літр на бензин і 7 грн за літр на дизельне паливо, гранична вартість бензину А-95 становить 29,92 грн за літр, що на 8 коп./літр вище ціни, встановленої на останню декаду травня. Гранична ціна ДП, своєю чергою, встановлена на рівні 27,91 грн за літр (+2 коп./літр).

Додамо, Кабмін дозволив АЗС підвищити вартість бензину та дизельного пального.

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