Українські АЗС змінили ціни на бензин та дизельне пальне

Заправитися стало ще дорожче.

Низка українських мереж АЗС у середу, 27 жовтня , скорегували вартість бензину та дизельного пального.

Про це повідомили у Консалтинговій групі "А-95", посилаючись на власний ціновий моніторинг ринку, передає Enkorr.

Зокрема, у мережі ANP бензин марки А-92 подорожчав до 29,95 грн/л, А-95 – до 30,95 грн/л та ДП – до 30,00 грн/л. На станціях "Укрнафти" ціни на "двійку" зросли до 30,00 грн/л, на "п'ятірку" та дизпальне — до 31,00 та 30,00 грн/л.

Крім того, на 70-90 коп./л подорожчали усі види пального на станціях Route 20. Такі мережі як Luxwen та "Катрал" підвищили ціни на пальне на 20-80 коп./л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 28,20 гривень за літр, для дизельного пального - 25,07 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зросла на 0,72 коп./літр та 0,63 коп./літр відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 33,2 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 32,07 грн/л.

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