Українські АЗС змінили ціни на бензин та дизельне пальне

Вони продовжують суттєво дорожчати.

Низка українських мереж АЗС протягом минулих вихідних, від 14 до 17 січня , скорегували вартість бензину та дизельного пального.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи А-95, передає Enkorr.

Зазначається, що їхня ціна знову зросла. Цього середнє підвищення становить від 0,1 до 1,5 грн/літр.

Так, на станціях мережі БРСМ-Нафта бензин подорожчав на 50 коп./л: бензин А-92 - до 29,58 грн/л, бензин А-95 - до 30,58 грн/л. Ціна ДП зросла на 0,51 грн/л, до 29,26 грн/л. Дизельне пальне в мережі SOCAR подорожчало на 1,5 грн/л, до 35,48 грн/л.

На BVS бензин подорожчав на 0,9-1 грн/л, ДП – на 1,1 грн/л. Так, ціна на А-92 збільшилася до 31,79 грн/л, А-95 — до 32,29 грн/л, на ДП — до 31,59 грн/л. У мережі KLO на 10 коп./л зросли ціни на бензин: А-92 подорожчав до 31,59 грн/л, А-95 - до 32,39 грн/л.

Мережі Marshal, Укр-Петроль, Фактор, Marshal, Motto та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,3-0,8 грн/л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 27,92 гривні за літр, для дизельного пального - 25,16 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 95 коп./літр - для бензину та на 1,34 грн/літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 32,92 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 32,16 грн/л.

Раніше розповідалося про те. що Кабмін запровадив щоденний моніторинг цін на пальне.