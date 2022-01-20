Українські АЗС змінили ціни на бензин та дизельне пальне

Українські АЗС змінили ціни на бензин та дизельне пальне

Дехто підняв вартість до 1 грн/літр.

Низка українських мереж АЗС у четвер, 20 січня , скорегували ціни на бензин та дизельне пальне.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що їхня вартість знову зросла. Цього разу середнє підвищення становить від 0,1 до 1,1 грн/літр.

Так, на станціях мережі "Авантаж" усі види пального здорожчали на 1 грн/л: бензин А-92 – до 29,95 грн/л, бензин А-95 – до 30,95 грн/л, ДП – до 29,35 грн/л. На заправках Mango бензин здорожчав на 20 коп./л. Так, ціна на А-92 збільшилася до 29,99 грн/л, А-95 — до 30,99 грн/л.

Такі мережі як AMIC, KLO, BVS, "Татнафта-АЗС-Україна", Prime та інші підвищили ціни в межах 10-30 коп./л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 27,92 гривні за літр, для дизельного пального - 25,16 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 95 коп./літр - для бензину та на 1,34 грн/літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 32,92 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 32,16 грн/л.