Українські АЗС змінили ціни на бензин та дизельне пальне

Українські АЗС змінили ціни на бензин та дизельне пальне

Найпопулярніші мережі додали досить істотно.

Українські АЗС протягом місяця, від 4 січня до 1 лютого , скорегували вартість бензину та дизельного пального.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що середня ціна по країні бензину А-92 зросла на 2,48 грн/л і становить 31,92 грн/л, бензин А-95 подорожчав на 2,6 грн/л — до 32,81 грн/л, а дизельне пальне — на 2,74 грн/л до 32,14 грн/л.

Зокрема, на WOG та ОККО бензин марки А-92 та А-95 подорожчав на 3,01-3,28 грн/л, до 33,50 та 34,25 грн/л відповідно. Водночас дизельне паливо в цих мережах додало 3,68 грн/л до - 33,84 грн/л.

На станціях мережі KLO бензин подорожчав на 3,2-3,4 грн/л: бензин А-92 – до 32,99 грн/л, бензин А-95 – до 33,79 грн/л. Ціна ДП зросла на 4,3 грн/л, до 33,69 грн/л. Бензин у мережі SOCAR подорожчав на 3,5 грн/л.

Мережі Shell, "БРСМ-Нафта", "Паралель", "Автотранс", UPG, "Автопорт", Mango та інші підвищили ціни на пальне в межах 1,25-3,3 грн/л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 29,25 гривні за літр, для дизельного пального - 26,84 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 1,33 грн/літр - для бензину та на 1,68 грн/літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок, максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 34,25 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 33,84 грн/л.

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