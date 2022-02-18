Українські АЗС змінили ціни на бензин та дизельне пальне

Дехто підняв вартість на понад 1 грн/літр.

Низка українських мереж АЗС протягом тижня, від 11 до 18 лютого , скорегували ціни на бензин та дизельне пальне.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що середня ціна в країні бензину А-92 зросла на 90 коп./л і становить 34,12 грн/л, бензин А-95 подорожчав на 87 коп./л — до 35,02 грн/л, а дизельне пальне — на 76 коп./л - до 34,18 грн/л.

Зокрема, на WOG та ОККО бензин марки А-92 та А-95 подорожчав на 1-0,91 грн/л, до 35,99 та 36,75 грн/л відповідно. Водночас дизельне паливо в цих мережах додало 0,69 грн/л - до 35,99 грн/л.

Найбільша консолідована мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та інші – всього 1 540 станцій) підвищила ціни на бензин та дизельне паливо на 1 грн/л. Зокрема, у мережі ANP бензин марки А-92 подорожчав до 32,95 грн/л, А-95 – до 33,95 грн/л та ДП – до 33,00 грн/л. На станціях "Укрнафти" ціни на "двійку" зросли до 33 грн/л, на "п'ятірку" та дизпальне — до 34,00 та 33,00 грн/л.

На станціях мережі KLO бензин подорожчав на 0,90 грн/л: бензин А-92 – до 35,29 грн/л, бензин А-95 – до 35,89 грн/л. Ціна ДП зросла на 0,70 грн/л - до 35,29 грн/л. Пальне у мережі SOCAR подорожчало на 0,77-1,00 грн/л.

Chipo, "Авантаж", Mango та Marshal підняли вартість усіх видів пального на 0,50-1,14 грн/л. Мережі Shell, "БРСМ-Нафта", "Паралель", "Автотранс", UPG та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,11-1,20 грн/л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 31,75 гривень за літр, для дизельного пального - 29,07 гривень за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 91 коп./літр - для бензину та на 77 коп./літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 36,75 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 36,07 грн/л.