Українські АЗС змінили вартість автогазу: скільки наразі коштує ним заправитися

Низка мереж у вівторок, 5 липня, скорегували ціни на блакитне пальне.

Так, середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зменшилась на 52 копійки – до 37,66 грн/л .

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зокрема, на станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 1 грн/л, до 36,99 і 36,98 грн/л відповідно. На 1,39 грн/л зменшила ціни мережа KLO (36,40 грн/л).

Крім того, на 0,2-5 грн/л здешевшав автогаз у мережах Shell, "БРСМ-Нафта", "Автотранс", Chipo, "Катрал", "Авантаж 7" та інших.

До вашої уваги зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС 5 липня:

Фото: enkorr.ua

Як зазначили в "А-95", зменшення роздрібних цін зумовлено збільшенням обсягів постачання автогазу до України і збалансуванням попиту на нього. Так, за місяць середня вартість гуртових партій СВГ на умовах самовивезення зменшилася приблизно на 20%, з 67 тис. грн/т до 55 тис. грн/т.

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