Українські АЗС змінили вартість автогазу: скільки тепер ним коштує заправитися

Так, середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС знизилася на 50 коп./л – до 29,44 грн/л .

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

На станціях WOG автогаз здешевшав на 1,36 грн/л, до 29,73 грн/л .

На 0,85-0,99 грн/л здешевшав ресурс у консолідованій мережі "Привату". Зокрема на станціях "Укрнафти" газ здешевшав до 29,08 грн/л , на станціях "Авіас" та інших — до 29,09 грн/л .

У мережі "Автотранс" продукт здешевшав на 0,50 грн/л, до 28,98 грн/л , на станціях "Катрал" — на 0,70 грн/л, до 29,27 грн/л . На 0,25 грн/л знизила ціну мережа Chipo ( 29,78 грн/л ).

До вашої уваги зміни у вартості автогазу на українських АЗС:

Фото: enkorr.ua

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану". Одним із тимчасових податкових послаблень є скасування акцизу на пальне і зниження ставки ПДВ з 20% до 7%. Це дало змогу зменшити ціни на пальне на 12-13 грн/л.

Додамо, що в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.

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