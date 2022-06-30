Українські АЗС змінили вартість автогазу: за скільки ним тепер можна заправитися

Мережі у четвер, 30 червня, скорегували ціни на блакитне пальне.

Так, великі роздрібні мережі знизили вартість скрапленого газу в межах 0,2-2 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, у мережі ОККО продукт здешевшав на 2 грн/л, до 37,99 грн/л. Цікаво, що на стільки ж він здешевшав і 28 червня. Таким чином за два останні дні ціна автогазу на ОККО зменшилась на 4 грн/л.

На станціях KLO ціна на автогаз зменшилась також на 2 гривні — до 39,99 грн/л. На 1 грн/л зменшили ціни "Нефтек", "Катрал" й "Укргазвидобування". На 0,2-1,2 грн/л зменшили ціну Motto, Shell та "БРСМ Нафта".

Середня вартість СВГ в Україні 30 червня становила 40,61 грн/л (-0,44 коп./л).

До вашої уваги зміна роздрібних цін на АЗС з 29 по 30 червня, грн/л:

Фото: enkorr.ua

Як зазначається, зменшення роздрібних цін зумовлене збільшенням об’ємів постачання автогазу до України та збалансуванням попиту на нього. Зазначимо, наразі автогаз чи не єдиний вид пального, за яким немає черг на АЗС.

Нагадаємо, окремі мережі АЗС ще позаминулого тижня переглянули вартість автогазу в бік зменшення.

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