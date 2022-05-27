Українські АЗС змінили вартість автогазу: за скільки тепер ним можна заправитися

Українські АЗС змінили вартість автогазу: за скільки тепер ним можна заправитися

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зросла в період від 20 до 27 травня на 1,29 – до 40,33 грн/л.

Заправитися блакитним пальним кожного дня стає дедалі дорожче.

Про свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Так, на 1,55 грн/л збільшила ціни консолідована мережа "Привату". На її станціях автогаз коштує 39,95 грн/л. На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 0,99 і 1,02 грн/л, до 39,99 і 41,00 грн/л відповідно.

За тиждень на станціях SOCAR ціна виросла на 2 грн, до 39,98 грн/л.

Крім того, за вказанний період на 1-5 грн/л здорожчав автогаз у мережах "БРСМ-Нафта", "Автотранс", "Нефтек", KLO, BVS, Chipo, "Авантаж 7" та інших.

До вашої уваги ціни на блакитне пальне в Україні:

Фото: enkorr.ua

Нагадаємо, в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.

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