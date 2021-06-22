Українські АЗС змінили вартість бензину та дизельного пального

Заправитися ними стало істотно дорожче.

Низка українських АЗС протягом минулого тижня, від 11 до 18 червня , скорегували ціни на бензин та дизельне пальне.

Так, за інформацією UBR, їхня вартість помітно зросла. Середня вартість А-92 підвищилася на 17 коп./літр, до 28,37 грн. Літр А-95 подорожчав на 33 коп./літр і становить 29,31 грн. У той же час ДП подорожчав найбільше - в середньому літр виріс в ціні на 38 коп./літр, до 27,72 грн, свідчать дані Консалтингової групи "А-95".

Зазначається, що деякі мережі АЗС за тиждень підняли розцінки на 1-2 грн./літр. Це в першу чергу пов'язано з новими розрахунками Мінекономіки, які впливають на граничну ціну пального. Останній раз вони помінялися 14 червня і діятимуть до 23 червня - в цей день влада повинна знову переглянути середню вартість бензину і дизеля. До цієї дати ціна бензину на АЗС не повинна перевищувати 30,82 грн, а дизпального - 29,09 грн.

За сім днів вартість бензину марки А-92 підвищилася від 7 коп. до 85 коп. за літр. Найбільше на таких АЗС:

KLO - на 85 коп./літр, до 30,09 грн;

Shell і "Автопорт" - на 80 коп./літр, до 30,29 і 30,5 грн відповідно;

"Автотранс" - на 65 коп./літр, до 29,38 грн.

Своєю чергою літр А-95 дорожчав від 7 коп. до 1 грн. Лідери подорожчання:

"Паралель" і KLO - на 1 грн/літр, до 32,49 і 30,59 грн;

WOG, ОККО, Shell, "Автопорт", Socar - на 90 коп./літр: на перших трьох - до 30,82 грн, на четвертій - до 30,7 грн, а на п'ятій - до 30,82 грн;

"Автотранс" - на 85 коп./літр, до 30,58 грн.

Що стосується вартості ДП, то діапазон підвищення був ширше - від 2 коп. до 2 грн на літрі. Найбільше підняли цінники:

"Нефтек" - на 2 грн/літр, до 30,99 грн;

"Автотранс" - на 1,6 грн/літр, до 28,78 грн;

Socar - на 1,5 грн/літр, до 32,48 грн.

За тиждень ціни опустила лише одна мережа - "Нефтек". Це стосується тільки А-95. Літр подешевшав на 70 коп./літр, до 30,29 грн.

Зазначимо, що до кінця робочого тижня А-95 найдорожче продавався на мережі "Паралель" (32,49 грн), а найдешевше - на Marshal (27,7 грн). Найвищі ціни на А-92 зафіксовані на мережі "Автопорт" (30,5 грн), найнижчі - також на Marshal (26,7 грн).

У той же час найдорожчий дизель продається на Socar (32,48 грн), а дешевий - на "Авантаж 7" (25,85 грн).

Додамо, що Кабмін зовсім нещодавно ухвалив держрегулювання цін на пальне. Зокрема, були ухвалені зміни урядової постанови №1236 від 9 грудня 2020 року. У зв'язку з цим, низка АЗС ухвалили рішення припинити продаж преміального пального.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання