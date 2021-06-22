Українські АЗС змінили вартість бензину та дизельного пального

Заправитися ними стало істотно дорожче.
Низка українських АЗС протягом минулого тижня, від 11 до 18 червня, скорегували ціни на бензин та дизельне пальне.
Так, за інформацією UBR, їхня вартість помітно зросла. Середня вартість А-92 підвищилася на 17 коп./літр, до 28,37 грн. Літр А-95 подорожчав на 33 коп./літр і становить 29,31 грн. У той же час ДП подорожчав найбільше - в середньому літр виріс в ціні на 38 коп./літр, до 27,72 грн, свідчать дані Консалтингової групи "А-95".
Зазначається, що деякі мережі АЗС за тиждень підняли розцінки на 1-2 грн./літр. Це в першу чергу пов'язано з новими розрахунками Мінекономіки, які впливають на граничну ціну пального. Останній раз вони помінялися 14 червня і діятимуть до 23 червня - в цей день влада повинна знову переглянути середню вартість бензину і дизеля. До цієї дати ціна бензину на АЗС не повинна перевищувати 30,82 грн, а дизпального - 29,09 грн.
За сім днів вартість бензину марки А-92 підвищилася від 7 коп. до 85 коп. за літр. Найбільше на таких АЗС:
- KLO - на 85 коп./літр, до 30,09 грн;
- Shell і "Автопорт" - на 80 коп./літр, до 30,29 і 30,5 грн відповідно;
- "Автотранс" - на 65 коп./літр, до 29,38 грн.
Своєю чергою літр А-95 дорожчав від 7 коп. до 1 грн. Лідери подорожчання:
- "Паралель" і KLO - на 1 грн/літр, до 32,49 і 30,59 грн;
- WOG, ОККО, Shell, "Автопорт", Socar - на 90 коп./літр: на перших трьох - до 30,82 грн, на четвертій - до 30,7 грн, а на п'ятій - до 30,82 грн;
- "Автотранс" - на 85 коп./літр, до 30,58 грн.
Що стосується вартості ДП, то діапазон підвищення був ширше - від 2 коп. до 2 грн на літрі. Найбільше підняли цінники:
- "Нефтек" - на 2 грн/літр, до 30,99 грн;
- "Автотранс" - на 1,6 грн/літр, до 28,78 грн;
- Socar - на 1,5 грн/літр, до 32,48 грн.
За тиждень ціни опустила лише одна мережа - "Нефтек". Це стосується тільки А-95. Літр подешевшав на 70 коп./літр, до 30,29 грн.
Зазначимо, що до кінця робочого тижня А-95 найдорожче продавався на мережі "Паралель" (32,49 грн), а найдешевше - на Marshal (27,7 грн). Найвищі ціни на А-92 зафіксовані на мережі "Автопорт" (30,5 грн), найнижчі - також на Marshal (26,7 грн).
У той же час найдорожчий дизель продається на Socar (32,48 грн), а дешевий - на "Авантаж 7" (25,85 грн).
Додамо, що Кабмін зовсім нещодавно ухвалив держрегулювання цін на пальне. Зокрема, були ухвалені зміни урядової постанови №1236 від 9 грудня 2020 року. У зв'язку з цим, низка АЗС ухвалили рішення припинити продаж преміального пального.