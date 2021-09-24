Українські АЗС змінили вартість бензину та дизельного пального

Заправитися одним із видів стало дешевше.

Низка українських мереж АЗС протягом тижня, від 17 до 24 вересня , скорегували ціни на бензин та дизельне пальне.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що середня ціна в країні бензину А-92 знизилася на 18 коп./л і склала 29,14 грн/л, бензин А-95 подешевшав на 44 коп./л - до 30,01 грн/л, а дизельне паливо подорожчало на 3 коп./л, до 28,49 грн/л.

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Зокрема, на WOG і ОККО бензини марки А-95 і А-92 подешевшали на 44 коп./л і 50 коп./л, до 31,17 грн/л і 30,49 грн/л відповідно. Водночас дизельне пальне в цих мережах подорожчало на 27 коп./л, до 29,59 грн/л. SOCAR знизила вартість бензину на 30-44 коп./л, а KLO - на 20-70 коп./л.

На Shell бензин марки А-92 подешевшав на 40 коп./л, до 30,49 грн/л, А-95 - на 44 коп./л до 31,17 грн/л, а дизельне пальне подорожчало на 27 коп./л, до 29,59 грн/л. У мережі "Нефтек" ціни на весь бензин скоротився на 50 коп./л, але на стільки ж подорожчало дизельне пальне.

Такі мережі як "БРСМ-Нафта", "Паралель", UPG, Chipo, "Автотранс", "Рур груп" та Motto також відкоригували свої ціни.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України нещодавно опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 26,17 гривні за літр, для дизельного пального - 22,59 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зменшилася на 44 коп./літр та зросла на 27 коп./літр відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 31,17 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 29,59 грн/л.

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