Українські АЗС змінили вартість бензину та дизельного пального

Заправитися стало значно дорожче.

Низка українських АЗС, від 13 до 18 жовтня , скорегували ціни на бензин та дизельне пальне.

Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на моніторинг роздрібного ринку нафтопродуктів, передає Enkorr.

Зокрема, на BVS бензин марки А-92 і дизпальне здорожчали на 1 грн/л, до 31,29 грн/л і 30,59 грн/л відповідно. Водночас "п'ятий" бензин у цій мережі здорожчав на 80 коп./л, до 31,79 грн/л.

На 50 коп./л здорожчали всі види пального на станціях мережі "Авантаж". На 40 коп./л у мережі UPG здорожчали "двійка" і ДП.

У мережі "БРСМ-Нафта" на 46 коп./л здорожчали бензини, а ДП додало 51 коп./л. Усі види пального на станціях Motto здорожчали на 23-41 коп./л. У таких мережах як AMIC, Shell, Marshal та Mango ціни виросли в межах 10-60 коп./л.

enkorr.ua

У результаті 18 жовтня середня ціна "двійки" в Україні зросла на 8 коп./л, до 30,09 грн , "п'ятірки" – на 7 коп./л, до 30,96 грн/л, а ціна дизпального – до 29,78 грн/л (+10 коп./л).

Додамо, що Міністерство економіки України нещодавно опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 27,57 гривень за літр, для дизельного пального - 24,35 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зросла на 1,07 грн/літр та 1,12 грн/літр відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 32,57 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 31,35 грн/л.

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