Українські АЗС змінили вартість бензину та дизельного пального

Як це не дивно, але вони здешевшали.

Українські мережі АЗС протягом тижня, від 12 до 19 листопада , скорегували ціни на бензин та дизельне пальне.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Так, середня ціна по країні бензину А-92 знизилася на 1 коп./л і склала 30,87 грн/л, бензин А-95 подешевшав на 6 коп./л – до 31,77 грн/л, а дизельне пальне – на 7 коп./л, до 30,55 грн/л.

Зокрема, на WOG та ОККО бензин марки А-95 подешевшав на 22 коп./л, до 33,18 грн/л, дизельне пальне – на 35 коп./л, до 31,55 грн/л. У мережі UPG ціни на бензин та ДП зменшилися на 30 коп./л: А-92 – до 31,30 грн/л, А-95 – до 32,20 грн/л та ДП – до 29,60 грн/л. KLO знизила вартість лише дизпального на 30 коп./л (до 31,39 грн/л).

У мережі "Автопорт" "п'ятірка" подешевшала на 10 коп./л, до 33,30 грн/л, ДП - на 30 коп./л, до 31,50 грн/л. Такі мережі як Shell та "Укр-Петроль" знизили ціну всіх видів пального у середньому на 35 коп./л.

У той же час, AMIC, Prime, "Кворум", "Олас" та Chipo підняли ціни на АЗС на 5-80 коп./л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 28,18 гривень за літр, для дизельного пального - 24,55 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зменшилася на 0,22 коп./літр - для бензину та на 0,35 коп./літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 33,18 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 31,55 грн/л.

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