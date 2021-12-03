Українські АЗС змінили вартість бензину та дизельного пального

Заправитися стає все дешевше.

Низка українських мереж АЗС у п'ятницю, 3 грудня , скорегували ціни на бензин та дизельне пальне.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазачається, що середня ціна по країні бензину А-92 3 грудня знизилася на 23 коп./л і склала 30,09 грн/л, на стільки ж подешевшав бензин А-95 - до 30,86 грн/л, а дизельне пальне скинуло 9 коп./л (30,10 грн/л).

Зокрема, SOCAR знизив ціну бензину на 1,27-1,50 грн/л. Водночас ДП у цій мережі подешевшало на 1 грн - 33,98 грн/л.

На KLO "двійка" подешевшала на 1,3 грн/л, до 30,19 грн/л, "п'ятірка" - на 1,1 грн/л, до 30,69 грн/л, ДП - на 86 коп./л до 29,79 грн/л. На станціях UPG бензин подешевшав на 1,2-1,3 грн/л, ДП – на 60 коп./л. Так, ціна на А-95 знизилася до 29,50 грн/л, А-92 – до 30,00 грн/л, ДП – до 28,30 грн/л.

Також відкоригували свої ціни у бік зменшення "Паралель", "Автотранс", "Укр-Петроль", "БРСМ-Нафта", «Укргазвидобування», AMIC та інші.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 25,88 гривень за літр, для дизельного пального - 23,27 гривень за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зменшилася на 1,27 грн/літр - для бензину та на 0,56 коп./літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 30,88 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 30,27 грн/л.

Раніше експерт розповів, чого очікувати від цін на дизельне пальне найближчим часом.