Українські АЗС змінили вартість бензину та дизельного пального

Схоже, кінець подорожчанню не передбачається.

Низка українських мереж АЗС у середу, 9 лютого , скорегували ціни на бензин та дизельне пальне.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що середня вартість пального підвищилася на 41 коп./літр.

Так, найбільша консолідована мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та інші – всьог 1 540 станцій) підвищила ціни на бензин та дизельне пальне на 1 грн/л. Зокрема, у мережі ANP бензин марки А-92 подорожчав до 31,95 грн/л, А-95 – до 32,95 грн/л та ДП – до 32,00 грн/л. На станціях "Укрнафти" ціни на "двійку" зросли до 32 грн/л, на "п'ятірку" та дизпальне — до 33,00 та 32,00 грн/л.

На станціях мережі AMIC бензин подорожчав на 55 коп./л: бензин А-92 – до 34,44 грн/л, бензин А-95 – до 35,44 грн/л. Ціна ДП зросла на 47 коп./л, до 34,94 грн/л. На станціях мережі "БРСМ-Нафта" бензин подорожчав на 27 коп./л, ДП - на 26 коп./л. Так, ціна на А-95 збільшилася до 32,85 грн/л, А-92 — до 31,85 грн/л, на ДП — до 31,79 грн/л.

У мережі Marshal на 50 коп./л зросли ціни на всі види пального. Мережі Фактор, Motto, Укргазвидобування підвищили ціни на пальне в межах 20-50 коп./л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 30,84 гривні за літр, для дизельного пального - 28,30 гривень за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 1,59 грн/літр - для бензину та на 1,46 грн/літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 35,84 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 35,30 грн/л.