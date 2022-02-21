Українські АЗС змінили вартість бензину та дизельного пального

Лише одна мережа зменшила ціни.

Українські мережі АЗС протягом минулих вихідних, від 18 до 21 лютого , скорегували вартість бензину та дизельного пального.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Так, на станціях мережі KLO бензин подорожчав на 20 коп./л, ДП - на 10 коп./л. Так, ціна на А-92 збільшилася до 35,49 грн/л, А-95 — до 36,09 грн/л, на ДП — до 35,39 грн/л.

На станціях мережі Shell бензин подорожчав на 73-80 коп./л: бензин А-92 – до 35,99 грн/л, бензин А-95 – до 36,75 грн/л. Ціна ДП зросла на 55 коп./л - до 36,07 грн/л. У мережі Marshal на 50-60 коп./л зросли ціни на всі види пального.

Мережі Motto, Татнафта-АЗС-Україна, Prime, ZOG підвищили ціни на пальне в межах 0,8-1 грн/л.

Водночас у мережі Chipo бензини подешевшали на 23 копю/л: бензин А-92 - до 33,84 грн/л, бензин А-95 - до 34,51 грн/л. Ціна ДП знизилася на 4 коп./л, до 33,50 грн/л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 31,75 гривень за літр, для дизельного пального - 29,07 гривень за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 91 коп./літр - для бензину та на 77 коп./літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 36,75 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 36,07 грн/л.