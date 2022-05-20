Українські АЗС змінили вартість бензину та дизельного пального

Їхня ціна зросла на понад 10 грн/літр.

Низка українських мереж АЗС минулого дня, 19 травня , скорегували вартість бензину та дизельного пального.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

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Зокрема, на WOG і ОККО бензини марок "А-95" і "А-95+" здорожчали на 11,14 і 10,15 грн/л, до 51,00 грн/л і 52 00 грн/л відповідно. Дизельне пальне у цих мережах здорожчало на 14,69 грн/л, до 57 грн/л.

До 52,00 грн/л виріс у ціні преміум-бензин марки А-95 (+12,43 грн/л до 18 травня) і до 58,00 грн/л (+13,24 грн/л) — дизельне пальне в мережі KLO. "БРСМ-Нафта" встановила ціну на дизпальне на рівні 54,99 грн/л (+10,60 грн/л).

Також відкоригували ціни "Укр-Петроль", AMIC, "Укргазвидобування" і Mango.

Фото: enkorr.ua

Нагадаємо, в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.