Українські АЗС змінили вартість бензину та дизеля: за скільки тепер можна заправитися цими видами пального

Так, за минулий тиждень (29 липня – 5 серпня) середня ціна в країні бензину А-95 знизилася на 54 коп./л і склала 49,95 грн/л .

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що бензин А-95 преміум здешевшав на 44 коп./л — до 51,26 грн/л, а дизельне пальне – на 1,13 грн./л.

Найбільша консолідована мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та ін. – загалом 1 540 станцій) знизила ціни на бензин на 1 грн/л і на дизельне пальне — на 2 грн/л. Зокрема бензин марки А-92 здешевшав до 48 грн/л, А-95 – до 49,50 грн/л, преміальна марка А-95 — до 49,50 грн/л і ДП – до 53,00 грн/л.

У мережі "Нефтек" ціни на бензини й ДП зменшилися на 0,99-2,99 грн/л: А-95+ – до 55 грн/л і ДП – до 56 грн/л. KLO знизила ціни на звичайний А-95 до 50,77 грн/л (-1,20 грн/л). У мережі Chipo "п'ятірка плюс" здешевшала на 0,62 грн/л, до 51,38 грн/л, ДП – на 3,68 грн/л, до 54,22 грн/л.

Такі мережі як "Авантаж 7", Mango, Motto й інші знизили ціну всіх видів палива на 0,1-5 грн/л.

Фото: enkorr.ua

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану". Одним із тимчасових податкових послаблень є скасування акцизу на пальне і зниження ставки ПДВ з 20% до 7%. Це дало змогу зменшити ціни на пальне на 12-13 грн/л.

Додамо, що в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.

Читайте також:

Водіям розповіли, чого очікувати з вартістю та наявністю пального до кінця літа в Україні: думка експертів

Українські АЗС зменшили ціни на автогаз: скільки тепер ним коштує заправитися

Як змінився попит на автомобілі в Україні через дефіцит пального